Ripresa o no poco importa: il futuro di Jallow potrebbe non essere alla Salernitana

Difficile dire quello che sarà il futuro del campionato, ma, indipendentemente da questo, sembra che la storia d'amore tra la Salernitana e l'attaccante Lamin Jallow sia finita. Non conta come andranno le cose per questa stagione, se il torneo terminerà o meno, per il successivo il giocatore, come riferisce tuttosalernitana.com, potrebbe non vestire la maglia granata. Non pare però che sarà aggregato alla Lazio di Simone Inzaghi, forse rimarranno aperte le porte della Serie B: la Cremonese ci stava riflettendo.