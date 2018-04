Ritorno al passato in casa Pescara. Pillon punta sul 4-3-3

© foto di Federico De Luca

In casa Pescara si riparte dal 4-3-3 utilizzato da Zdenek Zeman fino al suo esonero accantonando il 3-5-2 di Epifani. Queste almeno sono le prime indicazioni date dal tecnico Bepi Pillon, arrivato per salvare il salvabile in una stagione comunque negativa. Secondo quanto riportato da Il Centro la novità più rilevante sarebbe l'esclusione di Balzano sull'out destro in favore di Fiamozzi, mentre davanti Capone dovrebbe affiancare Pettinari e Mancuso nel tridente.