© foto di Andrea Rosito

Chiuso il colpo Mirko Carretta, prelevato dalla Cremonese con un contratto fino al 2021, non si ferma il mercato del ds Stefano Trinchera. Il Cosenza, infatti, è uno dei club più attivi: Schiavi, Pierini, Monaco, Broh, Kanoute, poi Sciaudone e Baez, sono tasselli di una rosa che sta cambiando profondamente. La sensazione, però, è che possa arrivare anche un playmaker al centro, mentre davanti qualcosa potrebbe muoversi. La tifoseria sogna in grande, per adesso il posto da titolare è di Litteri, mentre sugli esterni dovrebbe arrivare un innesto: tra i nomi caldi c'è sempre Acosty.