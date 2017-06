Rivoluzione Empoli. Butti e Vivarini i volti nuovi, i senatori verso l'addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riparte il nuovo ciclo dell'Empoli. Dopo la retrocessione in serie B, nel club azzurro è iniziata una vera e propria rivoluzione. Lo storico dirigente Marcello Carli ha lasciato, con lui il tecnico Giovanni Martusciello. Nella giornata di ieri il club di Corsi ha di fatto nominato quello che sarà il nuovo asset societario: Andrea Butti è il nuovo direttore generale degli azzurri, mentre la prima squadra è stata affidata a Vincenzo Vivarini.

Butti è un dirigente giovane (40 anni), ma alle spalle ha già una grande esperienza sia in Italia che all'estero: ex Inter e Monaco, una parentesi anche alla Uefa durante gli Europei del 2008, mentre nell'ultima stagione ha lavorato in Inghilterra al Wolverhampton.

Vincenzo Vivarini invece avrà tanta voglia di fare bene dopo l'ultima, deludente, stagione con il Latina, culminata con la retrocessione ed il fallimento del club: adesso la nuova avventura con l'Empoli, con la voglia di costruire un nuovo ciclo fondato sui giovani. Anche perché i tanti senatori del club azzurro difficilmente resteranno il prossimo anno. L'unico dovrebbe essere Pasqual, mentre i vari Maccarone, Croce e Pucciarelli sono destinati alla partenza. Il nuovo Empoli è pronto a ripartire, l'obiettivo è quello di tornare in serie A nel giro di un paio di stagioni, con una nuova infornata di giovani da valorizzare.