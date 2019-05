© foto di Federico Gaetano

Con la conferma da parte della Lega di Serie B dei playoff con le date già calendarizzate si delinea il quadro completo del post season per la promozione in Serie A:

- Primo turno (in gara unica): 17 e 18 maggio 2019, ore 21. Si affronteranno Hellas Verona e Perugia da un lato ed Spezia e Cittadella dall’altro.

- Semifinali andata: 21 e 22 maggio 2019, ore 21. Le vincenti del primo turno affronteranno Benevento e Pescara.

- Semifinali ritorno (in casa della meglio classificata): 25 e 26 maggio 2019, ore 21

- Finale andata: 30 maggio 2019, ore 21.

- Finale ritorno (in casa della meglio classificata): 2 giugno 3019, ore 21.