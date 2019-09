© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Livorno Luca Rizzo ha parlato in conferenza stampa spiegando di volersi mettere alle spalle i guai fisici delle ultime stagioni per riconquistare la Serie A: “Sono consapevole di quella che è la mia forza e spero di farvela conoscere il prima possibile. In carriera ho giocato ovunque anche se nasco mezzala sinistra, ma ora mi dà maggiore soddisfazione giocare vicino alla porta. - continua Rizzo come si legge su Amaranta.it - Quest’anno voglio tornare un giocatore vero e spero di convincere il Livorno a esercitare il diritto di riscatto anche se non nascondo che la mia ambizione sia tornare in Serie A. Col Livorno? Perché no”.