RMC SPORT - Andreazzoli: "Altro tassello. Non guardiamo troppo avanti"

Fonte: dall'inviato Luca Bargellini

© foto di Federico De Luca

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato ai margini della premiazione della Panchina d'Oro ai media presenti: “La vittoria di ieri è un bel tassello, abbiamo una gara in meno davanti a noi andiamo avanti su questa strada che sta diventando sempre più difficile, dobbiamo fare i conti con qualche problemino di salute di alcuni calciatori e speriamo di fare quest'ultimo periodo come vorremmo e come fatto finora. Noi ci siamo e puntiamo sulle nostre qualità senza guardarci attorno, ci siamo posti degli obiettivi e vediamo di seguirli come ci siamo messi in testa. Nonno Aurelio? Io nonno lo son oda cinque mesi, poi è detto con affetto ora, mentre all'inizio mi prendevano un p per il culo. Sono contento che sia cambiato in meglio e ringrazio chi lo usa con questo intento. L'ambiente è quello che mi aspettavo, un ambiente di grande professionalità ed esperienza, gli ultimi 22 anni parlano di questo, poi sono vicino a casa e quindi va bene. Mi aspetterei un pubblico un po' più numeroso, anche se chi viene allo stadio è eccezionale e sostiene la squadra in ogni condizione. Donnarumma? Non sto attendo a queste cose, sono statistiche che riguardano più voi allenatori. Le partite partono sempre dallo 0-0 e vanno vinte anche faticando, poi certo partire con dei giocatori simili è un bel vantaggio. Serie A? Quando sono arrivato a Empoli mi sono imposto di ragionare a tappe, partita dopo partita, rimaniamo con quella opinione e non facciamo programmi a lunga scadenza. Questo è l'unico pensiero che mi guida. Roma-Barcellona? I giallorossi se la possono giocare, le gare partono sempre dalla parità e la loro evoluzione non è prevedibile. Sarà un bello spettacolo anche se il Barcellona ovviamente parte coi favori del pronostico. Credo che tutti vorrebbero giocare questa gara, non solo Totti. Pure io dieci minuti me li farei volentieri”.