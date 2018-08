RMC SPORT - Ascoli, Lovato: "In attesa di decisioni che non ci competono"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

Il direttore generale dell'Ascoli Gianni Lovato ha parlato ai microfoni di RMC Sport della compilazione dei calendari che è già slittata di circa un'ora a causa del mancato ok della FIGC al format a 19 squadre: “La situazione generale è che siamo tutti in attesa di notizie. La Serie B ha sposato in maniera unanime la richiesta di bloccare i ripescaggi e avere un campionato a 19 squadre, ma se siamo qui ad aspettare è perché le decisioni si prendono in altre stanze e qualcosa non quadra. Siamo in attesa di decisioni che non competono a noi - continua Lovato parlando poi dell'Ascoli – Per quanto riguarda noi il discorso è più semplice. Vogliamo fare un campionato importante e ci siamo mossi e ci muoveremo sul mercato per allestire una squadra che dia grosse soddisfazioni ai nostri tifosi. Prenderemo ancora un giocatore per reparto e per quanto riguarda Ardegmani è una delle possibilità, è uno dei profili importanti che vagliamo, ma non l'unico. C'è la possibilità di prenderlo, ma stiamo facendo delle valutazioni e alla fine prenderemo una decisione. Mi aspetto tanto da tutti i giocatori che sono in rosa, non faccio valutazioni sui singoli. Vivarini? È un tecnico che ha dimostrato di essere vincente e di giocare un calcio propositivo e vincente. E noi vogliamo questo per i nostri tifosi”.