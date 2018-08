RMC SPORT - Balata (pres. B): "Via con 19 squadre. Rispettiamo il CONI"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In diretta su RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà', è intervenuto Mauro Balata, presidente della Lega B:

"Le mie società sono tutte all'unanimità unite, non siamo spaccate in quello che stiamo facendo. C'è una mancanza di unità tra le componenti delle leghe, ecco perchè il presidente federale deve rappresentare tutti. Bisognerebbe individuare delle persone che non facciano più gli interessi di qualcuno in partitcolare, dovrebbe curare le necessità di tutti".

Il 7 settembre il CONI potrebbe riammettere in B tre società...

"Premesso che noi rispetteremo le decisioni degli organi di giustizia, ci siamo trovati nella condizione di iniziare un campionato già programmato. Avevamo 19 società, che avevano guadagnato sul il diritto di giocare e di iniziare la competizione".

Sulle iniziative per le popolazioni colpite dalle ultime tragedie:

"Vogliamo essere vicini alle popolazioni colpite dagli ultimi avvenimenti. Lo faremo con delle iniziative sul campo e abbiamo stanziato un fondo dedicato alle famiglie delle vittime".