RMC SPORT - Bisoli: "Andelkovic, manca la firma. Ci stiamo muovendo bene"

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del prossimo acquisto del club veneto, il difensore Andelkovic: "Manca solo la firma, ma io finché non lo vedo non dico di averlo preso. Nel calcio può succedere di tutto. Io sono stato molte volte vicino alla Fiorentina ma non ci sono mai arrivato. Il Padova si sta muovendo molto bene, stanno lavorando per darmi 5-6 elementi utili per salvare la categoria".