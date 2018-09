RMC SPORT - Brescia, Donnarumma: "Prendiamo troppi gol e non va bene"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Donnarumma, giocatore del Brescia, ha commentato così in zona mista la gara persa contro lo Spezia: “Abbiamo segnato due gol fuori casa e ne abbiamo presi tre, non va bene. Ci metterei la firma a segnare sempre due gol fuori casa. Sono tutti gol evitabili che ci condannano, dobbiamo cercare di evitare questi errori. Abbiamo fatto una buona partita in fase offensiva, ma appena venivano avanti abbiamo preso gol. Così non va bene e dobbiamo migliorare assolutamente. Troppi gol subiti? Sono d’accordo, i campionati importanti si fanno subendo pochi gol. In fase offensiva siamo bravi, dobbiamo migliorare in difesa. Non è un problema di essere più offensivi e spregiudicati, dobbiamo cercare di non prendere gol”.