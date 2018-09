RMC SPORT - Carpi, Castori: "Oggi non bene, ma il pareggio ci stava"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha commentato così in zona mista il ko subito contro lo Spezia in Serie B: “Oggi è andata male, mi aspettavo almeno il pareggio. Purtroppo ci siamo fatti anticipare sul gol del 2-1, abbiamo commesso delle ingenuità. Abbiamo fatto meno bene delle ultime due gare, la partita si era messa bene ma nonostante tutto abbiamo fatto fatica. Era anche la terza gara in otto giorni, vedremo di analizzare la gara per capire dove intervenire. Oggi il pareggio ci stava tutto. Dobbiamo migliorare nella manovra offensiva. Adesso cerchiamo di recuperare, qualche giocatore aveva delle problematiche fisiche. Abbiamo una settimana prima del Cosenza e vedremo dove intervenire. Oggi abbiamo fatto peggio rispetto alle ultime due uscite”.