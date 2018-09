RMC SPORT - Carpi, Concas: "Dovevamo gestire meglio il vantaggio"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Concas, centrocampista del Carpi, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita contro lo Spezia: “Il fallo di Maggiore? Sicuramente c’era, mi ha spinto clamorosamente, non so perché l’arbitro ha lasciato continuare, ho visto solo Galabinov esultare. Sicuramente dopo il vantaggio forse dovevamo gestire un po’’ meglio il risultato. Eravamo un po’ sottotono, la gamba non era brillantissima. Non è però una scusante, quando vieni qua e vinci alla fine del primo tempo non puoi andare a casa con zero punti. Questa sconfitta non ci fa bene, ma ci rialzeremo anche stavolta”.