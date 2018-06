RMC SPORT - Carrozzieri: "Playoff Serie B? Il Palermo ce la può fare"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex calciatore del Palermo Moris Carrozzieri è intervenuto nel pomeriggio di RMC Sport ai microfoni di Maracanà per parlare della partita di domani sera tra Frosinone e Palermo che deciderà la terza promossa in Serie A di questa stagione. Queste le sue parole:

"Per il Palermo sarà una partita dura, il Frosinone è una buona squadra ma l'augurio è quello di tornare in Serie A".



Su chi punteresti del Palermo, chi temi di più?

"Il Frosinone è una buona squadra, soprattutto in attacco, ma la testa farà la differenza: come qualità si equivalgono. Coronado è un giocatore che ti può cambiare la partita, ma anche Nestorovski è temibile. Davanti anche il Palermo è un'ottima squadra".



Bisogna puntare sull'aspetto mentale?

"Non c'è bisogno di caricare i giocatori: saranno già carichi da soli, bisogna arrivare con la mente libera e dare tutto".



Ti aspettavi un campionato diverso da Palermo e Frosinone?

"Il Frosinone l'ha proprio buttata all'ultima giornata, mi auguro che rifaccia la partita con il Foggia (ride n.d.r)".

Mercato Serie A, dove potrebbe andare Milinkovic Savic?

È un grande giocatore, veramente completo. La Lazio perderà molto ma sicuramente Lotito e Tare avranno pensato a come sostituirlo".