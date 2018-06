RMC SPORT - Corini: "Palermo-Frosinone? Gialloblù favoriti per la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla viglia dell'andata della finale play-off di Serie B, tra Palermo e Frosinone, durante il 'Maracanà' di RMC Sport è intervenuto Eugenio Corini, ex mister di entrambe le compagini:

Che partita sarà quella di domani?

"Palermo e Frosinone potevano anche ambire alla promozione diretta in A e il fatto che siano entrambe in finale play-off certifica la difficoltà del campionato di B. Il Frosinone già l'anno scorso ha subito una cocente eliminazione, penso che mister Longo stia lavorando molto dal punto di vista mentale: aver superato il Cittadella in semifinale è un'importante iniezione di fiducia".

Coronado è uno dei giocatori più pericolosi del Palermo....

"È molto abile nell'uno contro uno, tiene sempre la palla incollata al piede e ha una frequenza di passo che gli permette sempre di saltare il primo uomo. La Gumina è un altro giocatore importante, ha dato tanto al Palermo in termini di fisicità e di attacco della profondità. Senza Brigenti il Frosinone potrebbe andare in difficoltà".

Pronostico?

"Sono due squadre molto simili, sarà una partita aperta. Do un 1% in più al Frosinone per il doppio risultato a disposizione e per la possibilità di giocare il ritorno in casa".

Dove potrebbe andare a finire Milinkovic?

"È diventato un giocatore dominante, sposta gli equilibri durante la partita. Un giocatore così starebbe bene in tutti i top club europei, sulle palle aeree è anche un fattore. Per la Lazio sarebbe una perdita importante".