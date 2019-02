Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato così in zona mista dopo il ko patito contro lo Spezia: “Per l’andamento della gara soprattutto del primo tempo è un risultato molto pesante, abbiamo cercato di fare la gara e di creare i presupposti per fare il gol. Il rammarico è di aver preso il 2-0 dopo 8’ nella ripresa che ha rinvigorito gli avversari. Bartolomei? Il primo è un tiro dalla distanza dove sicuramente c’è stato un infortunio e quindi siamo andati sotto, sul secondo siamo andati troppo sotto la nostra linea difensiva. Sono piccole situazioni dove sicuramente potevamo fare meglio, la squadra ha cercato di lottare nonostante fossimo andati sotto, siamo stati però un po’ meno concreti rispetto allo Spezia. Potevamo essere più incisivi in alcune circostanze”.