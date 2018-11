RMC SPORT - Ds Benevento: "L'allenatore? Siamo tutti in discussione"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha commentato così il ko subito contro lo Spezia ai microfoni di RMC Sport: “Sicuramente c’è da lavorare, da tirare fuori quello che non siamo stati in grado di fare. È un peccato perché questa squadra ha molto da dare ancora e il rammarico è questo. È mancata la voglia di portare a casa il risultato, ci siamo fatti mettere sotto da una squadra forte. L’allenatore? Ci si interroga tutti i giorni su tutto, siamo tutti in discussione e dobbiamo dare qualcosa in più”.