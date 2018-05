RMC SPORT - Empoli, Andreazzoli: "Tanta voglia di A, abbiamo idee chiare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, intervistato a margine del "Gran Galà Top 11 Serie B", trasmesso in diretta su Sportitalia, ha parlato così della promozione degli azzurri: "Abbiamo fatto il nostro lavoro, quello che ci era richiesto e ci è venuto anche bene. Abbiamo fatto le cose in fretta, ci abbiamo messo molto impegno. Quando la matematica ci ha premiato, ci siamo detti però che partiva un altro mini-campionato di sei partite per rendere onore al nostro percorso e a tutte le altre squadre. Penso che il nostro comportamento dimostri che manteniamo la promessa fatta. Serie A? Bisogna avere coscienza che il campionato di Serie A è un capitolo a parte, anche se nel tempo le squadre di Serie B hanno fatto bene anche nella massima serie. Io ho la fortuna di aver lavorato in una società con le idee chiare. Abbiamo una dirigenza con tanta voglia di fare e idee in prospettiva importanti. Credo che possiamo dare una continuità anche più costante alla nostra presenza in Serie A. Sappiamo che sarà dura, ma la voglia non ci manca".