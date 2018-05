RMC SPORT - Empoli, Gabriel: "Mi auguro di avere continuità anche in A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere dell'Empoli Gabriel, intervistato a margine del "Gran Galà Top 11 Serie B", trasmesso in diretta su Sportitalia, ha parlato così: "Sono stato fortunato a trovare l'Empoli. Per me non era una situazione facile, sono grato al mister e ai compagni. Questa squadra mi ha cambiato, grazie a tutti per avermi aiutato a conquistare tutto questo. Futuro? Cerco di vivere al meglio ogni giorno, per il futuro vedremo. Io lavoro e spero di continuare a fare bene, ritagliandomi le mie opportunità e cercando di giocare la Serie A. Sappiamo che per un giocatore è importante avere continuità, sopratutto per un portiere. Mi auguro di averla nella massima serie".