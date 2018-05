RMC SPORT - Entella, Paroni: “A Novara per vincere, sarà fondamentale”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Andrea Paroni, portiere dell'Entella, ha parlato al microfono di RMC Sport dopo la sconfitta dei liguri contro il Frosinone. “Oggi - ha detto - c'erano punti da portare a casa, non ci siamo riusciti ma in campo abbiamo provato a fare bene fino alla fine. Adesso pensiamo al Novara, per ora siamo retrocessi. Dovremo andare lì per vincere, ora non c'è più nulla da perdere. La testa è già lì, dobbiamo solo pensare alla gara di venerdì sera. Sarà fondamentale per noi. Bisognerà ripartire, oggi nel secondo tempo il Frosinone s'è difeso perché anche i ciociari giocavano per qualcosa di importante. Abbiamo provato ad aggredire, bisogna ripartire da questo. Servono corsa e cattiveria per fare l'impresa, si giocherà tutto in 90'. Anche il Novara si gioca la salvezza e sa che deve fare punti, noi dovremo essere fiduciosi. Non vogliamo piangerci addosso. Nonostante sia un'annata difficile, abbiamo ancora una gara per provare a salvarci”, le sue parole.