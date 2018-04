RMC SPORT - Entella, Paroni: "La Serie B è la nostra Champions, salviamoci"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Andrea Paroni, portiere dell'Entella, ha parlato così dell'obiettivo salvezza a margine del premio Gentleman Liguria: "Dieci anni a Chiavari sono tanti, sono orgoglioso di vestire questa maglia e di aver fatto l'intero percorso calcistico dalla D alla B con questa maglia. Il Bari è il prossimo avversario ma conta poco, i tre punti di sabato sono stati fondamentali nell'aumentare la nostra convinzione in vista delle ultime partite. Avremo il Frosinone, il Novara e la Salernitana, abbiamo tanto da dire per mantenere la categoria, è davvero importante per noi. Per Chiavari la B è una Champions League e dobbiamo fare di tutto per regalargliela. Il carattere? La squadra ha dimostrato di avere un'anima, ora abbiamo cinque partite per dimostrare di poter essere protagonisti".