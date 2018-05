RMC SPORT - Entella, Troiano: “A Novara ultima spiaggia, sputiamo sangue”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Michele Troiano, centrocampista dell'Entella, ha parlato al microfono di RMC Sport dopo la sconfitta contro il Frosinone. “Si poteva vincere, non è andata così ma, se dovessimo ripetere la prestazione di oggi contro il Novara, il risultato sarà diversp. Il pubblico presente? Oggi la tifoseria è stata straordinaria, come spesso è accaduto. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, a Novara verranno in tanti perché credono alla vittoria. Stanno soffrendo con noi, alla fine speriamo di festeggiare tutti insieme. A Novara non avremo altro risultato a disposizione diverso dalla salvezza, oggi è arrivata una buona prestazione. Dovremo essere bravi a prepararci per una settimana intensa, venerdì bisognerà avere un grande atteggiamento. Sputeremo sangue, getteremo il cuore oltre l'ostacolo perché si tratta davvero dell'ultima spiaggia”.