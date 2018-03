RMC SPORT - Entella, Troiano: “Presto per tabelle. Parma? Buona vittoria"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

A margine dell'evento 'Stelle nello Sport' a Genova, il dirigente dell'Entella Andrea Catellani e il centrocampista dei liguri Michele Troiano hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. A RMC Sport, Catellani ha detto: “E' importante esaltare le eccellenze liguri, è una serata molto bella che non si limita solo al calcio ma abbraccia tutte le discipline. È un orgoglio per tutta la Liguria”.

Prende la parola Troiano, che ha detto: “La vittoria contro il Parma è stata importante, ci ha rilanciati in chiave salvezza. Ma bisogna avere continuità, una vittoria non basta per risolvere i problemi. Aspettiamo le ultime dieci gare per fare qualche conto in più. Ora - ha proseguito - è inutile fare tabelle. Nella prossima gara possiamo fare bottino pieno. Contro la Cremonese mi aspetto una gara difficile, loro non vincono da un po' e hanno alcune defezioni. Chi giocherà, proverà a mettersi in mostra. Noi dovremo essere bravi a spegnere sul nascere il loro entusiasmo. Il derby contro lo Spezia? E' sempre piacevole, a noi dell'Entella riempie lo stadio ed è un orgoglio. Speriamo di salvarci e di giocare altri due derby nella prossima stagione. E' normale che lo Spezia voli basso, anche noi ci siamo passati. Il loro obiettivo è andare ai playoff, è giusto che ci provino”.