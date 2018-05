RMC SPORT - Entella, Volpe: "Voglio una squadra col sangue negli occhi"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Terminata la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Virtus Entella Gennaro Volpe si è fermato ai microfoni della stampa presente. Ecco quanto raccolto da RMC Sport: "Bisogna che tutti remino dalla stessa parte. Dobbiamo essere uniti per una salvezza importante per la società e per la città. Siamo tutti consapevoli che questa situazione è figlia di responsabilità comuni. E' giusto che tutti noi ci prendiamo le nostre responsabilità. Mi auguro che contro il Frosinone ci sia lo stadio pieno. Capisco la diffidenza, i malumori della piazza, ma non dobbiamo dimenticarci la nostra realtà. Dobbiamo capire i sacrifici del presidente che ha preso il club in Eccellenza e lo ha portato in Serie B. I ragazzi contro il Frosinone daranno l'anima e i tifosi dovranno incitarli. La Serie B è importante per la città stessa e dobbiamo tenerla con le unghie e con i denti. Ho detto ai ragazzi che le carte nella rosa saranno rimescolate. Sceglierò chi ha il sangue negli occhi".