RMC SPORT - Foggia, Agnelli: "Più merito del Parma che demerito nostro"

Nella zona mista dello stadio Tardini, il centrocampista del Foggia Cristian Agnelli ha commentato ai microfoni di RMC Sport la sconfitta con il Parma, come riferisce ParmaLive.com: "Più che rimpianto, c'è rammarico per non aver tenuto altri dieci minuti. Di fronte avevamo una grande squadra, loro a un certo punto avevano cinque attaccanti in campo e le giocate del singolo possono fare la differenza. C'è anche merito loro più che demerito nostro. Abbiamo dato tutto ma torniamo a casa con zero punti".

I tifosi però sono stati encomiabili:

"Da quel punto di vista abbiamo vinto la grande. La gente di Foggia ha già stravinto il campionato, e questo è il bello del calcio. E' qualcosa di incredibile, penso che possano essere d'esempio per tanti tifosi e soprattutto per noi, la loro forza deve darci quel qualcosa in più".