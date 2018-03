RMC SPORT - Foggia, Stroppa: "Tifosi stupendi. Spiace per l'espulsione"

Fonte: Dagli inviati allo stadio Tardini

Dopo la sconfitta di Parma, l'allenatore del Foggia, Giovanni Stroppa, parla così del risultato dalla sala stampa del Tardini ai microfoni di RMC Sport, come estrapolato dal sito ParmaLive.com: "Non posso ipotizzare come avremmo giocato in undici, ma penso che i nostri abbiamo fatto una ottima partita, di sacrifico e personalità, anche con un uomo in meno. Siamo arrivati vicini al due a zero, difficile aggiungere altro. Difficile fare un altro tempo come quello dello scorso weekend e non patire nel difenderci. Il Parma ha sicuramente avanzato il baricentro e ci ha messo in difficoltà non concedendoci palle gol. Le reti sono arrivati con tiri da fuori, è chiaro che negli ultimi dieci minuti ci siamo sbilanciati nel tentativo di rimettere in piedi la gara. Faccio i complimenti alla squadra, mi spiace per l'episodio dell'espulsione, un po' superficiale. Dopo essere ripartiti, la prestazione è stata buona".

Cosa ha da dire ai 4000 tifosi venuti oggi al Tardini?

"E' bellissimo, la soddisfazione di spostare così tanta gente è uno spot per il calcio, siamo felici di essere rappresentati da così tanta gente".

Le dispiace aver mancato l'occasione di poter rivolere lo sguardo ai playoff?

"A me dispiace non tanto per questo, perché rimango coi piedi per terra. Ci sono stati errori ma la prestazione rimane, l'obiettivo rimane i cinquanta punti. Portare a casa un risultato a Parma oggi significava lavorare su qualcosa di diversa, ma non è andata così".

Nella ripresa vi abbiamo visto un po' disuniti o è solo merito degli attaccanti del Parma?

"Sicuramente un insieme di cose. Oggi sarebbe stata un'impresa per pochi vincere qui, abbiamo speso tanto e nella ripresa siamo ripartiti bene, ho chiesto di continuare così anche nella ripresa ma non è semplice avere la padronanza del campo come abbiamo fatto noi per cinquanta minuti".