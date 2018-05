RMC SPORT - Frosinone, M.Ciofani: “Col Foggia grande gara per tanti motivi”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Matteo Ciofani, difensore del Frosinone, ha commentato al microfono di RMC Sport la vittoria conquistata sul campo dell'Entella. Mi aspettavo una Virtus così combattiva, per l'Entella era una gara fondamentale per la salvezza. Nella ripresa ci ha un po' schiacciati, siamo stati messi in difficoltà. Contro il Foggia mi aspetto una gara bella, per tanti motivi. È anche giusto astenersi da questo entusiasmo, è la gara decisiva ma dobbiamo arrivarci nel modo giusto”, le parole di Ciofani.