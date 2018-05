RMC SPORT - Galia: "La Juve ha sempre fame, questa è la differenza"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da RMC Sport l'ex bianconero Roberto Galia ha parlato anche della lotta per lo Scudetto in serie A e della forza della Juventus: "Chi potrà insidiare la Juventus per il titolo il prossimo anno? Ogni stagione è diversa, la Juventus ha fatto un po' di fatica all'inizio: faccio l'esempio di Douglas Costa, che ci ha messo un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano. La Juventus ha sempre fame di vittoria, questa è la differenza con le altre società".