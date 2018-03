RMC SPORT - Lazio, Peruzzi: "Salisburgo difficile. Milinkovic sta meglio"

Fonte: Dagli inviati Gaetano Mocciaro e Lorenzo Di Benedetto

Angelo Peruzzi, team manager della Lazio, ha parlato ai microfoni di RMC Sport "Il sorteggio non è andato nemmeno bene, sappiamo chi è il Salisburgo, chi ha eliminato... sarà un qualcosa di difficile. Ogni partita fa storia a sé, all'andata dobbiamo cercare di non subire gol, credo sia fondamentale. Se facciamo una buona gara all'Olimpico si può affrontare meglio quella di ritorno. Fino in fondo? L'obiettivo è arrivare più in alto in tutte le competizioni".

Su Milinkovic-Savic assente. "Per noi è importante, abbiamo oltre a lui degli ottimi elementi, siamo stati bravi, ieri sera, a non fare sentire la sua mancanza. Sta molto meglio".

Su de Vrij. "È un grandissimo professionista, brava persona, non ci siamo mai sognati che potesse togliere il piede dall'acceleratore".