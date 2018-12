RMC SPORT - Marchetti, d.g. Cittadella: "Siamo in alto, obiettivo confermarci"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha commentato il grande momento vissuto dai granata, al momento terzi in classifica. Un commento anche sulle avversarie più temibili in campionato. Queste le sue parole: “Siamo in alto e siamo contenti di questo. Ora l'obiettivo è confermare il periodo positivo. La gara di sabato ci da fiducia, è una vittoria strameritata che ha messo sul campo i nostri valori. La Serie B è bella ed interessante proprio per il grande equilibrio che lo contraddistingue: le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Il nostro auspicio è quello di tenere i piedi per terra e ragionare partita dopo partita. Come si costruisce un rapporto duraturo con un allenatore? Abbiamo estrema fiducia in Venturato, con cui ho anche un bellissimo rapporto d'amicizia, oltre che professionale. Sono al Cittadella da quasi 20 anni e non abbiamo mai esonerato un tecnico. Un'avversaria che mi incuriosisce? Il Lecce esprime un calcio importante, ha un organico ben costruito e un allenatore molto preparato: i giallorossi sono da tenere in strettissima considerazione. Oltre ai pugliesi, ci sono tante altre compagini interessanti: penso a Salernitana, Brescia, Ascoli e lo stesso Perugia, che sta risalendo la china”.