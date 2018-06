RMC SPORT - Palermo, Stellone: "Felice per la finale, dovevamo chiuderla"

© foto di Federico Gaetano

Nel post partita, il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in sala stampa. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Abbiamo ben interpretato la partita nel primo tempo siamo stati bravi ad andare in vantaggio. Abbiamo rischiato su una palla inattiva di Pinato. Dovevamo chiuderla perchè poi rischi quando la squadra avversaria viene in avanti. Se vai sul 2-0 tutti hanno meno paura nel finale. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sono felice per la finale".

Come vede la tenuta psicofisica dei ragazzi?

"Oggi eravamo più stanchi rispetto alla gara di Venezia anche se loro hanno provato il tutto per tutto. Sono strutturati, hanno presenza fisica. La partita è stata fatta come dovevamo fare. Forse nel finale abbiamo accusato un po' di stanchezza".