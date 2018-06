RMC SPORT - Palermo, Stellone: "Nel finale accusato un po' di stanchezza"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha così commentato in sala stampa il successo contro il Venezia. Questo quanto raccolto da RMC Sport: "Oggi eravamo più stanchi rispetto alla gara di Venezia anche se loro hanno provato il tutto per tutto. Sono strutturati, hanno presenza fisica. La partita è stata fatta come dovevamo fare. Forse nel finale abbiamo accusato un po' di stanchezza".