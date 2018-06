RMC SPORT - Parisi: "Bari, i playoff sono una lotteria: serve energia"

Fonte: Dall'inviato Sebastian Donzella

© foto di Federico De Luca

Tempo di playoff in Serie B, ai microfoni di RMC Sport Network ne ha parlato l'ex difensore, tra le altre, del Bari Alessandro Parisi: "Il Bari quest'anno ha investito parecchio, puntava alla promozione diretta, quantomeno per giocarsela fino alla fine. Sono arrivati solo i playoff, sono una lotteria: bisogna capire chi ha in corpo e in testa più energie".

Ci sono anche quelli di C, con un'altra sua ex squadra.

"La Reggiana è una delle mie prime squadre, da giovane. Ha avuto alti e bassi, ora si vuole riproporre nel calcio che conta. La speranza è che anche loro riescano a fare un salto di categoria, è una realtà che merita qualcosa in più dato il gran lavoro che stanno facendo".

La Triestina ha fallito l'accesso ai playoff. Si riparte dal centenario e da Pavanel.

"Anche loro hanno vissuto tanti anni buoi, con fallimenti e vicissitudini che li hanno portati nel baratro. Ora con gente competente e con passione stanno cercando di riproporre la Triestina nei giusti ambienti. Lo spero per i tifosi, meritano davvero".