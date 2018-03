RMC SPORT - Parma, D'Aversa: "Alla portata un obiettivo importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato in zona mista da RMC Sport, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato così dopo il match contro il Foggia: "Sicuramente vincendo oggi il Foggia avrebbe cambiato obiettivo, ma la vittoria di oggi è importante soprattutto per noi, visto che venivamo da una sconfitta brutta contro un avversario in difficoltà. C'è rammarico per la prova di sabato scorso, eravamo arrabbiati e la vittoria di oggi conta tanto per il percorso che dobbiamo fare, ci mancano sette gare in casa e cinque fuori. Non possiamo concedere assolutamente nulla all'avversario, abbiamo alla portata un obiettivo importante".