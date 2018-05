RMC SPORT - Pescara, Brugman: "Stagione difficile, tante cose non andate"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto in occasione del Gran galà Top 11 Serie B (trasmesso in diretta su Sportitalia), il centrocampista e capitano del Pescara Gaston Brugman torna su una stagione molto particolare per gli abruzzesi: "Ho avuto difficoltà anche a livello fisico, però ora sono passate. Ho giocato tutte le partite, sono contento".

Sull'obiettivo di inizio stagione.

"Il nostro obiettivo era arrivare ai playoff. Tante cose non sono andate, purtroppo abbiamo vissuto un anno molto difficile. Non mi metto a dire cosa non è andato, però un anno così è duro".

L'arrivo di Pillon ha cambiato le cose.

"Abbiamo fatto un filotto di partite senza sconfitte, ora l'ultima è andata male ma chiuderemo col Venezia, ci teniamo a fare il punto che ci manca per la salvezza".