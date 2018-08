RMC SPORT - Pescara, Leone: "Difficile commentare situazione anomala"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

Il direttore sportivo del Pescara Luca Leone ha parlato così dopo la compilazione dei calendari soffermandosi sul nuovo format e sul mercato: “Non so se questo sarà il calendario definitivo, è difficile commentare questa situazione anomala e trovare le parole giuste in questo momento. Mi metto nei panni di chi può essere stato danneggiato o di chi ha sperato di essere ripescato. Ci possono essere tanti giocatori che non hanno la possibilità di giocare in Serie B e tanti altri temi da toccare e mi viene difficile farlo. Bisogna studiare i momenti, le squadre, le difficoltà che possono venire dal momento di forma psico-fisico con cui si incontreranno le varie avversarie. Inizialmente poi si è più legati a dare giudizi sul blasone che sulla reale forza dell'avversaria. Poi su i calendari si finisce per dire le stesse cose come incontrare le grandi prima perché non sono in forma. Ma alla fine vale il detto che prima o poi si devono incontrare tutte perché la cosa più importante è come si approccia la gara e la propria condizione psicofisica. - conclude Leone - Mercato? Al momento siamo al completo, col ritorno di Capone in avanti, siamo contenti dell'organico a disposizione, non abbiamo nessuna necessità di togliere alcun elemento dall'organico. Favorita? Verona e Benevento hanno qualcosina in più delle altre, poi bisogna vedere il Crotone come completerà la rosa”.