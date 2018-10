RMC SPORT - Pescara, Pillon: "Presto per parlare di obiettivi, avanti così"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bepi Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato in zona mista dopo il successo sul campo dello Spezia. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "È stata una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre. Noi siamo stati più bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Le difficoltà c'erano, Fiorillo ha fatto un miracolo su Galabinov poi siamo stati bravi a chiudere la partita. Dove può arrivare questa squadra? Non lo so, dobbiamo continuare così e pensare sempre gara per gara con umiltà, solo così possiamo fare punti. Lo Spezia ha fatto una bella partita, temevo molto questa squadra. Monachello il valore aggiunto? La squadra lavora bene, gli attaccanti sono stati bravi a finalizzare. Obiettivi? Presto per parlare di questo, se ne riparla ad aprile. Con 19 squadre la forbice è stretta. Dobbiamo continuare così, adesso pensiamo al Cittadella".