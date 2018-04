RMC SPORT - Pres. Entella: "Rimanere in B è come vincere la Champions"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Luca Sanguinetti

A margine del Fair Play day organizzato dalla Genova Calcio Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport: "Il momento della squadra? Lo viviamo con concentrazione e tensione: quella contro l'Ascoli è un playout anticipato. Domani sarà una gara fondamentale perché le gare che mancano alla fine sono sempre meno. I ragazzi sono concentrati e consapevoli della posta in palio. Per noi tenere la Serie B è come vincere la Champions League. Il nostro è stato un campionato difficile e un po' sfortunato ma non cerchiamo alibi. L'assenza di La Mantia? Un'ammonizione quantomeno eccessiva ci ha privato del nostro bomber, ma i ragazzi che ci saranno cercheranno di sopperire alla sua assenza col gioco di squadra. Un appello ai tifosi? Per noi sono il 12° uomo: il pubblico di Chiavari e del comprensorio capisce sicuramente il passaggio difficile che stiamo vivendo. La nostra esperienza in B è straordinaria e daremo tutto per continuarla. Colgo l'occasione per fare una chiamata al sostegno dei tifosi della Virtus Entella. La vittoria contro la Pro Vercelli? Il gol del 2-1 ha cambiato il clima: ci siamo resi conto che l'impresa era alla portata e la squadra è stata brava a sfruttare il calo degli avversari per centrare la vittoria. Io ero consapevole delle difficoltà di questa stagione è ho sempre ripetuto che avremmo sofferto fino alla fine. Spero che soffriremo per gioire".