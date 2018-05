RMC SPORT - Rogg, ad Venezia: "Vogliamo stupire e fare la storia"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

L'intervento di Andrea Rogg, CEO del Venezia, al Live Show di RMC Sport:

Sulla stagione del Venezia:

"Non ci lamentiamo di come stanno andando le cose, siamo un gruppo vero. Ci sono le basi solide per fare bene e in più c'è un progetto ambizioso, con un presidente come Tacopina che ha investito molto. Quando ci sono tutte le componenti, diventa più semplice attrarre eccellenze, sia calciatori che dirigenti. La classifica dice che siamo lì, dopo una partenza a fari spenti. Mister Inzaghi fa della modestia e del lavoro i suoi punti cardini. Il gruppo ha delle qualità, in rosa ci sono sia elementi che hanno giocato in Serie D che ex calciatori di Serie A. Ho fatto un calcolo, abbiamo 2200 presenze in B e più di 1000 in Serie A".

Il Venezia crede nella promozione diretta?

"Il Venezia deve continuare ad essere determianto e ad avere lo stesso spirito di sempre in queste ultime due partite, senza guardare gli altri. Bisogna mantenere la stessa fame e la stessa voglia di stupire. Abbiamo due gare importantissime e difficilissime, poi vedremo dove questo gruppo fantastico sarà arrivato. Sappiamo che sarebbe un qualcosa di storico".

Sulle seconde squadre in Serie C:

"Penso che sia un qualcosa che alla lunga riuscirà a dare una mano. Ne trarranno benefici, inizialmente, i club più importanti di Serie A, quelli che hanno rose più ampie e che hanno la necessità di mandare a giocare tanti tesserati. Spero che non sia un ponte che tagli possibilità alla Serie B di creare piccoli giocatori da rivendere alle squadre di categoria superiore".