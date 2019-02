Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Paolo Bartolomei, match winner dello Spezia, ha parlato così in zona mista dopo la vittoria sulla Cremonese: “Sicuramente quando fai due gol è sempre bello, sono molto contento che siano stati importanti per i tre punti. Ora non bisogna mollare e andare avanti con questa voglia. Io sono contento del ruolo che sto facendo, mi spingo molto in avanti. Questa è una vittoria molto importante, abbiamo vinto contro una squadra attrezzata per la promozione diretta. Volevamo vincere a tutti i costi e lo abbiamo dimostrato, sabato affronteremo una squadra molto forte, ma se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo provarci fino in fondo”.