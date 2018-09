RMC SPORT - Spezia, Maggiore: "Felice per il mio gol da tre punti"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha commentato così in zona mista la gara vinta contro il Carpi: “È andata bene, siamo andati sotto nel primo tempo e non lo meritavamo. Siamo stati bravi a rimanere in partita, sono felice per il mio gol da tre punti. Nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni, nel secondo siamo stati bravi a non sbilanciarci. Penso che la nostra partita sia stata buona. Io penso di aver fatto una buona gara anche a Verona dal 1’, siamo tanti e questo ci permette di dare tutti di più. Oggi sono entrato dalla panchina e sono contento di essere stato decisivo. Il Livorno? Ci prepareremo al massimo e cercheremo di portare a casa più punti possibile”.