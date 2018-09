RMC SPORT - Spezia, Marino: "Bravi i ragazzi a non disunirsi"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha commentato così in zona mista il successo di oggi contro il Carpi: “La squadra è stata concentrata fin dall’inizio, loro avevano trovato il gol su un calcio d’angolo ma questo non ci ha abbattuti. C’era un po’ di stanchezza per la terza gara in una settimana, sicuramente era più facile per loro che dovevano difendersi. I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi. Abbiamo lasciato pochi spazi al Carpi che in ripartenza è micidiale. L’ultima prestazione fatta a Verona mi lascia ben sperare. Galabinov? Ha avuto un risentimento, ma non sappiamo ancora l’entità”.