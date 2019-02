RMC SPORT - Spezia, Marino: "Playoff? Continuiamo a vivere alla giornata"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Marino, tecnico dello Spezia, ha commentato in zona mista la vittoria di oggi contro la Cremonese: “Playoff? Noi continuiamo a vivere alla giornata, cerchiamo di ottenere sempre il massimo da ogni partita. Oggi è stata una partita dura per la fisicità della Cremonese, erano un avversario in crescita, quindi sapevamo le difficoltà. Siamo stati bravi a rischiare poco, abbiamo creato meno delle gare precedenti ma siamo stati compatti. Bartolomei? Ha sempre fatto 5-6 gol a stagione, ne deve ancora fare qualcun altro… Più che il reparto elogio la squadra in blocco, abbiamo retto bene. Sono contento che non abbiamo preso gol. Il Cittadella? Ormai sono tutte importanti e difficili, le squadre sono agguerrite, di partita in partita si fa sempre piacere fatica a vincere. Dobbiamo stare sempre all’erta senza abbassare la guardia”.