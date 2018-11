RMC SPORT - Spezia, Okereke: "Di Natale mi sta aiutando a crescere"

Il QS e il viaggio di Marotta in Cina: "Inter, firma imminente"

Frosinone, Ciociaria Oggi: "Prende il via l'operazione Inter"

L'Eco di Bergamo sul mercato: "I big non si muovono e rosa da ridurre"

Derby di Genova, Il Secolo XIX: "Quando decide l'eroe per caso"

Il Corriere di Bologna sugli ex Pioli e Corvino: "Invincibili da battere"

Il Corriere Fiorentino esalta Benassi: "Un leader in più"

Tuttosport: "Pavoletti e Kean, uomini gol per l'Italia"

Clicca sul link in calce per l'intervista originale.

David Okereke, attaccante dello Spezia che ieri è risultato decisivo nella bella vittoria dei liguri contro il Benevento, nell'intervento ai microfoni di RMC Sport dalla zona mista del Picco, ha così parlato dell'influenza su di lui di Antonio Di Natale, collaboratore dell'allenatore Pasquale Marino: "È importantissimo, mi sta aiutando a crescere. Devo continuare a lavorare ogni giorno in allenamento, devo solo abbassare la testa e lavorare”.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy