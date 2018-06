RMC SPORT - Vecchi: "Che gioie con i giovani Inter. Bettella&C. fortissimi"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova avventura per Stefano Vecchi, che guiderà il Venezia dopo i successi con la Primavera dell'Inter. E ne ha parlato a RMC Sport Network: "È stata fatta soltanto la presentazione, ora inizieremo a lavorare per costruire una squadra che possa darci soddisfazioni".

Si riparte dalla base di questa stagione?

"Sì, gran parte della squadra rimarrà. Si valuteranno quei 2-3 giocatori che hanno mercato e ambizioni di salire di categoria".

Stagione fantastica con la Primavera dell'Inter.

"Non sono ancora finiti i messaggi di complimenti, abbiamo fatto qualcosa di importante: una stagione bellissima, coronata dalla vittoria dello scudetto, con la soddisfazione di vedere tutte le mattine sui giornali i miei ragazzi, cercati da società importanti anche per contirbuire a risanare la situazione dell'Inter sotto il profilo del fair play finanziario".

Potrebbe portare qualcuno con sé a Venezia?

"Più di uno. C'è da valutare la reale necessità, vedere se possono essere utili alla causa".

Bettella all'Atalanta per 7 milioni. Ne sentiremo parlare?

"Indubbiamente è un prospetto forte, non a caso l'Atalanta ha speso soldi importanti per un giocatore che ne vale la pena".

Come Valietti che è vicino al Genoa.

"Lui come Emmers, Zaniolo, Pinamonti, Radu e via dicendo. Siamo riusciti a farli crescere, magari non sono pronti per la prima squadra, però con queste valutazioni possiamo soltanto essere orgogliosi".

Su chi scommette di più?

"Tutti quelli che abbiamo nominato sono giocatori con qualità importanti, poi dipende dal percorso che faranno. Dipenderà molto da chi troveranno

L'Inter rimane comunque nel suo cuore.

"Sì, ho avuto la fortuna di crescere come giocatore e poi come allenatore. Ora è giusto che vada per la mia strada, poi chissà".