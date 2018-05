RMC SPORT - Venezia, Falzerano: "Playoff gran traguardo, vogliamo vincerli"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Venezia Marcello Falzerano, intervistato a margine del "Gran Galà Top 11 Serie B", trasmesso in diretta su Sportitalia, ha parlato così: "Il mister mi ha dato tanta fiducia e questo mi ha aiutato a trovare la condizione giusta per far bene. Abbiamo raggiunto un grande traguardo quale i play-off e proveremo a fare bene. Dove riusciremo ad arrivare ancora non lo so. Futuro? L'ambizione è vincere i play-off, adesso penso solamente a questo".