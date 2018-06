RMC SPORT - Venezia, Inzaghi: "Futuro? Incontrerò il presidente e la società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In sala stampa il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha commentato il suo futuro: "Io domani mattina (oggi ndr) ho un appuntamento col presidente e la società. Vedremo se proseguire insieme o se pensare di cambiare. Il mio sogno era portare questi ragazzi in A perchè se lo sarebbero meritato. Non è andata così e la cosa principale è recuperare energie, andare in vacanza e ripartiremo più carichi che mai".