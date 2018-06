RMC SPORT - Venezia, Inzaghi: "I miei ragazzi avrebbero meritato la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in sala stampa dopo il match con il Palermo, il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha dichiarato. Queste le parole raccolte da RMC Sport: "Falzerano ha sentito un problema al polpaccio e non potevamo rischiare un giocatore che in uno scatto ha sentito la fitta. Nell'intervallo ha provato a scattare bene, abbiamo fatto un antinfiammatorio e l'abbiamo inserito. Sono contento, abbiamo preso gol su un tiro rimpallato di Rispoli. Nel secondo tempo abbiamo avuto tre palle gol. Il Palermo era in calo e noi venivamo fuori. Poi c'è stata questa espulsione che, lasciamo stare e non commentiamola neanche, ci ha tarpato le ali nel nostro momento migliore".

L'arbitraggio?

"Lo avete visto non c'è bisogno di commentarlo. Ringrazio i ragazzi e il pubblico di Palermo perchè l'applauso del pubblico ai miei ragazzi parla da solo".

Il futuro?

"Io domani mattina ho un appuntamento col presidente e la società. Vedremo se proseguire insieme o se pensare di cambiare. Il mio sogno era portare questi ragazzi in A perchè se lo sarebbero meritato. Non è andata così e la cosa principale è recuperare energie, andare in vacanza e ripartiremo più carichi che mai".