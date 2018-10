RMC SPORT - Zamparini: "Alcuni non all'altezza. A gennaio mercato da A"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, a RMC Sport ha parlato anche del futuro della formazione rosanero. "Se questo Palermo è già pronto per la Serie A? No, assolutamente. Per giocare la Serie A a un certo livello servirebbero quattro o cinque innesti di livello superiore a quello che abbiamo adesso. Il mercato di gennaio è improntato a fare cinque o sei scelte di giocatori che non riteniamo adatti alla Serie A e di prendere qualche giocatore per il massimo campionato. Con Foschi quando siamo saliti in A abbiamo preso quattro giocatori per l'anno successivo e poi siamo arrivati in Coppa Uefa".