© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito alla presa di posizione del Collegio di Garanzia del CONI sul caso legato a Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B, si è espresso il presidente dei rosanero Maurizio Zamparini: "Io voglio il Palermo in Serie A e il Frosinone in B. Le partite che i rosanero hanno giocato nella serie cadetta le rigiocheranno i ciociari, e noi di conseguenza recupereremo quelle in A. Per prendere decisioni straordinarie bisognerebbe però avere degli uomini straordinari, che noi però non abbiamo".